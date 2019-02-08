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08.02.19 13:12
Плавучая мастерская Балтфлота возвращается из Средиземноморья на Балтику
"Плавучая мастерская Балтийского флота (БФ) ПМ-82 завершила выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море", - сообщили в пресс-службе в пятницу.
"В настоящее время ПМ-82 осуществляет переход к месту постоянной дислокации, возвращение судна в Балтийск запланировано на вторую половину февраля", - добавили в пресс-службе.
Мастерская с июля 2018 года обеспечивала техническое обслуживание кораблей ВМФ, действующих в дальней оперативной зоне.
Также вернулся к месту постоянной дислокации в Мурманск танкер Северного флота "Кама", выполнявший задачи в Индийском и Атлантическом океанах, Средиземном, Аравийском и Красном морях, а также в Аденском заливе.
ПМ-82 - третье судно в серии из пяти плавучих мастерских проекта 304. Плавучие мастерские предназначены для ремонта кораблей и судов, их оружия и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования.
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