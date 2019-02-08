Дорогу к храму в парке "Патриот" украсят 33 млн фотографий фронтовиков

08.02.19 13:25

© РИА Новости. Игорь Зарембо

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Около 33 млн фотографий участников Великой Отечественной войны будут размещены в музее "Дорога памяти", который войдет в храмовый комплекс Вооруженных сил РФ, строящийся в Подмосковье в честь победы над фашизмом, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

С.Шойгу отметил, что в следующем году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в подмосковном парке "Патриот" будет открыт храм.

"Мы там создаем "Дорогу памяти", где хотели бы, и обязательно это сделаем, разместить фотографии всех участников Великой Отечественной войны от нашей тогда большой страны - Советского союза", - сказал министр на встрече с главой военного ведомства Армении Давидом Тонояном в Москве.

По его словам, в галерее памяти, которая одновременно будет является музеем, "будет создана дорога, равная по своим метрам дням Великой Отечественной войны, и размещены около 33 млн фотографий".

С.Шойгу также отметил, что планируется разметить в храме и фотографии участников из-за рубежа, например французского полка "Нормандия Неман".

"То, что касается наших союзников, братьев по оружию - большая просьба несколько ускорить передачу нам фотографий ваших участников, которые, безусловно, есть в ваших архивах",- обратился С.Шойгу к Д.Тонояну.

"Я надеюсь, она получит широкую поддержку коллег из наших союзных республик", - добавил глава Минобороны.