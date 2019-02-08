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08.02.19 13:29

МИД РФ: никто не планировал выселять генконсульство Польши из здания в Петербурге

© РИА Новости. Валерий Мельников
8 февраля. Interfax-Russia.ru - Министерства иностранных дел Польши и России продолжают консультации вокруг вопроса использования генеральным консульством иностранного государства здания в Санкт-Петербурге, но речь о выселении дипмиссии не идет, сообщил журналистам в пятницу представитель МИД РФ в Петербурге Владимир Запевалов.

"Здание используется генеральным консульством Польши, как и использовалось раньше. Они за него не платили, и был судебный иск, который выиграл "Инпредсервис" (подведомственен комитету по внешним связям - ИФ). Сейчас, насколько я знаю, у них на паритетных началах есть договоренность (об использовании здания - ИФ). А финансовые вопросы расчета между любым консульским учреждением и городом является прерогативой города. Мы за финансовой составляющей не следим", - сказал В.Запевалов на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в пятницу.

Он добавил, что исполнительный лист о взыскании с генерального консульства Польши задолженности уже просрочен.

"Исполнительный лист был связан с возвратом средств, выселять их никто не собирался. Срок давности (документа - ИФ) истек. (Для истребования задолженности - ИФ) "Инпредсервис" должен снова обращаться в суд", - сказал В.Запевалов.

В марте 2018 года в комитете по внешним связям Санкт-Петербурга "Интерфаксу" сообщили, что процесс исполнительного производства, связанный с взысканием с генконсульства Польши "суммы неосновательного обогащения" и истребованием недвижимого имущества, приостановлен "в связи с необходимостью проведения дополнительных консультаций между министерством иностранных дел РФ и внешнеполитического ведомства Польши".

Как сообщалось, в феврале 2015 года суд постановил взыскать с генконсульства более 72 млн рублей долга по аренде и освободить здания на 5-й Советской улице, 12-14. В феврале 2017 года представитель МИД РФ в Петербурге Владимир Запевалов сообщил "Интерфаксу" об официальной приостановке процесса выселения диппредставительства.

Генконсульство Польши в Петербурге, занимающее два здания в центре города, не платило за аренду с 1993 года. В зданиях по улице 5-й Советской размещены службы генконсульства Польши в Петербурге, а также Польский институт.

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