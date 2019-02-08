Скоростной поезд "Ласточка" в феврале свяжет Псков и Великий Новгород

08.02.19 13:34

© РИА Новости. Евгений Биятов

8 февраля. Interfax-Russia.ru - ОАО "РЖД" планирует в феврале 2019 года запустить скоростной электропоезд "Ласточка" между Псковом и Великим Новгородом, сообщает официальное издание Октябрьской железной дороги (филиал РЖД) "Октябрьская магистраль"

"Ожидается запуск "Ласточки" из Пскова в Великий Новгород. Это направление также является ключевым для жителей обоих древних городов: электричками пользуются и работающие, и студенты. Появление нового маршрута существенно облегчит их дорогу и сократит время путешествия", - пишет газета.

Запуск нового маршрута намечен на февраль. Сейчас ежедневно "Ласточки" курсируют по маршруту Псков - Санкт-Петербург, совершая по два рейса в день.

Перед запуском "Ласточек" был отремонтирован железнодорожный вокзал, заменены балласт и одиночные негодные рельсовые скрепления на первом главном пути, а также оборудован тупик отстоя для новых составов. Теперь готовятся к запуску двухэтажные поезда, которые станут курсировать между Псковом и Москвой. А еще для повышения скорости движения "Ласточек" на 2019-2020 годы запланирован ремонт участка пути Псков - Луга.

4 августа 2018 года был запущен ежедневный скоростной поезд между Санкт-Петербургом и Псковом, который отправляется в утренние часы.

Вечерние поезда "Ласточка" N811/812 между Санкт-Петербургом и Псковом начали ежедневно курсировать с 24 августа пятивагонными составами в комплектации "Премиум".

До этого между городами курсировал один пассажирский поезд N223/224 периодичностью один раз в неделю. Время в пути занимало около 4 часов 20 минут.