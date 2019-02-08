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08.02.19 13:57
"Метрострой" в ближайшее время закроет долги по зарплате за декабрь
"Я говорил с ними сегодня (с "Метростроем" - ИФ), они клятвенно обещали, что до понедельника долги будут закрыты. Деньги им все перечислены, там были небольшие технические трудности", - сказал он.
Накануне стало известно, что работники подрядных организаций "Метростроя" не получили до сих пор зарплату за декабрь 2018 года. В конце прошлого года в Петербурге стало известно о долгах по зарплате за строительство метро. Метростроевцы отказывались выходить из забоя, бастовали. Власти пообещали выплатить долги, договоры с ОАО "Метрострой" были расторгнуты.
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