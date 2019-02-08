"Метрострой" в ближайшее время закроет долги по зарплате за декабрь

08.02.19 13:57

© РИА Новости. Евгений Биятов

8 февраля. Interfax-Russia.ru - ОАО "Метрострой" намерен закрыть задолженности по зарплате перед работниками за декабрь 2018 года в начале следующей недели, сообщил журналистам вице-губернатор Эдуард Батанов.

"Я говорил с ними сегодня (с "Метростроем" - ИФ), они клятвенно обещали, что до понедельника долги будут закрыты. Деньги им все перечислены, там были небольшие технические трудности", - сказал он.

Накануне стало известно, что работники подрядных организаций "Метростроя" не получили до сих пор зарплату за декабрь 2018 года. В конце прошлого года в Петербурге стало известно о долгах по зарплате за строительство метро. Метростроевцы отказывались выходить из забоя, бастовали. Власти пообещали выплатить долги, договоры с ОАО "Метрострой" были расторгнуты.