Кабинет по обучению и реабилитации слепоглухих детей открыт в Ростовской области

08.02.19 14:06

© РИА Новости. Игорь Зарембо

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Открытие первого в Ростовской области ресурсного кабинета для реабилитации детей с одновременным нарушением слуха и зрения состоялось в Ростове-на-Дону на базе школы-интерната, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" с мероприятия.

"Это первый ресурсный кабинет для слепоглухих детей в Ростовской области. Он станет базовой площадкой для распространения лучших педагогических практик и поддержки детей для всего региона. Мы будем обучать педагогов, которые смогут применять полученные знания и навыки в своих образовательных учреждениях, где также могут учиться дети с такими же особенностями развития", - сказала журналистам перед церемонией открытия министр общего и профессионального образования региона Лариса Балина.

Она отметила, что министерством образования развивается в настоящее время сеть образовательных организаций для адаптированной программы обучения, где есть возможность индивидуального сопровождения ребенка вне зависимости от состояния его здоровья.

"В новом ресурсном кабинете будут работать специалисты, которые прошли обучение не только в России, но и за рубежом. Нужно прорисовать индивидуальный маршрут развития и адаптации каждого ребенка, чтобы в дальнейшем дать ему возможность не только завершить обучение, но и получить профессию и стать полноценным членом общества", - добавила Л.Балина.

В управлении информационной политики правительства региона агентству уточнили, что в области сейчас для детей с особенностями здоровья адаптирована каждая пятая школа. Всего в общеобразовательных организациях обучается около 5,5 тыс. детей инвалидов и более 7 тыс. детей с ограничениями здоровья.