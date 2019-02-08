Российские военные проведут на Балтике учения с боевыми стрельбами

08.02.19 14:13

© РИА Новости. Алексей Даничев

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Большой десантный корабль "Минск" Балтийского флота РФ проведет учение с выполнением артиллерийских стрельб, сообщили в пятницу в пресс-службе флота.

"В морских полигонах экипаж корабля отработает элементы боя по отражению атак малоразмерных морских судов и ударов средств воздушного нападения. Боевые стрельбы будут выполняться как в дневное, так и в ночное время", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в качестве воздушных мишеней будут использованы светящие авиационные бомбы САБ-250, которые сбросит бомбардировщик Су-24.

"Плановое учение продлится несколько дней. Следующим этапом боевой подготовки для большого десантного корабля станет выполнение задач по доставке морем и высадке морского десанта на необорудованное побережье", - говорится в сообщении.