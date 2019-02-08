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08.02.19 14:17

Уволилась директор колледжа Керчи, где в октябре погибли студенты

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
8 февраля. Interfax-Russia.ru - Директор Керченского политехнического колледжа, на который четыре месяца назад было совершено нападение, Ольга Гребенникова написала заявление об увольнении по собственному желанию, сообщила "Интерфаксу" министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова в пятницу.

"Это ее собственное желание. Она даже показала путевку на лечение, уезжает восстановиться", - сказала она.

Министр не исключила, что в дальнейшем О.Гребенникова продолжит работу в системе образования. "Я надеюсь, что она продолжит работу в образовании, потому что это очень ценный сотрудник, прошедший через много различных стадий, должностей. Очень рассчитываем на нее после восстановления сил", - добавила Н.Гончарова.

Кто будет назначен новым директором политехнического колледжа, пока неизвестно, исполнять обязанности руководителя будет один из заместителей.

По версии следствия, студент четвертого курса политеха Владислав Росляков 17 октября устроил в учебном заведении стрельбу из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями и болтами. После атаки 18-летний юноша покончил с собой.

Жертвами нападения на колледж стали 20 человек: 15 учащихся и 5 сотрудников. Полсотни человек получили ранения.

Первоначально следователи возбудили уголовное дело по статье "теракт", но позже переквалифицировали его на статью "убийство двух и более лиц общеопасным способом".

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