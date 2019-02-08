ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

08.02.19 14:34

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Это решение совпало с ожиданиями аналитиков и рынка.

ЦБ отмечает, что годовая инфляция в январе 2019 года, составившая 5,0%, соответствовала нижней границе его ожиданий. "Вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в январе был умеренным. В полной мере влияние НДС на инфляцию можно будет оценить не ранее апреля текущего года", - подчеркивает Банк России. Он обратил внимание на некоторый рост инфляционных ожиданий населения и предприятий.

Регулятор подчеркнул, что сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий и динамики цен на отдельные продовольственные товары.

"Баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, особенно на краткосрочном горизонте", - добавил ЦБ.