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08.02.19 14:34
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
Это решение совпало с ожиданиями аналитиков и рынка.
ЦБ отмечает, что годовая инфляция в январе 2019 года, составившая 5,0%, соответствовала нижней границе его ожиданий. "Вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в январе был умеренным. В полной мере влияние НДС на инфляцию можно будет оценить не ранее апреля текущего года", - подчеркивает Банк России. Он обратил внимание на некоторый рост инфляционных ожиданий населения и предприятий.
Регулятор подчеркнул, что сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий и динамики цен на отдельные продовольственные товары.
"Баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, особенно на краткосрочном горизонте", - добавил ЦБ.
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