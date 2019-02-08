Бизнесмен, обвиняемый в хищении земель на 0,5 млрд рублей, экстрадирован в РФ

08.02.19 14:53

© РИА Новости. ФСБ РФ

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Италия выдала в пятницу российского бизнесмена Илью Шермана, обвиняемого в хищении земель в Одинцовском районе Подмосковья на 570 млн рублей, сообщили в Генпрокуратуре России.

"По согласованию с итальянской стороной состоялась передача гражданина России", - говорится в сообщении.

Как полагает следствие, в 2010 году И.Шерман и другие лица решили похитить земельные участки в Одинцовском районе Московской области, находящиеся в федеральной собственности.

С этой целью "они создали видимость приобретения недвижимости на указанных землях и использования участков целиком - тем самым они фиктивно получили исключительное право на приобретение земельных участков, предусмотренное ст. 36 Земельного кодекса РФ".

В результате этих действий "Шерман и его соучастники путем обмана приобрели в собственность два земельных участка площадью 174 488 кв. м". Общая стоимость похищенного превысила 568 млн рублей. Тем самым был причинен ущерб РФ на указанную сумму.

В дальнейшем злоумышленник скрылся от правоохранительных органов. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и он был объявлен международный розыск.

После обнаружения И.Шермана в Италии, Генпрокуратура РФ в апреле 2018 года направила в компетентные органы этой страны запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Министр юстиции Италии 24 января 2019 года принял решение о его экстрадиции в Россию.

Доставку И.Шермана на территорию России осуществляет Федеральная служба исполнения наказаний и НЦБ Интерпола МВД России.

Расследование уголовного дела ведет ГСУ СК России по Московской области, отметили в надзорном ведомстве.