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08.02.19 14:58

Первую книгу воспоминаний о Гранине представили в Петербурге

© РИА Новости. Алексей Даничев
8 февраля. Interfax-Russia.ru - Книга "О Данииле Гранине: Воспоминания" расскажет читателям о вехах отечественной истории через призму жизни писателя и мемуарами его современников.

Издание стало первым из цикла книг с воспоминаниями о Д.Гранине. В книгу вошли свидетельства около 40 участников последних двадцати-тридцати лет жизни Д.Гранина. Это писатели, политики, журналисты, ученые, артисты, искусствоведы, музыканты, художники. Перед читателем возникает объемный мир не только жизни Д.Гранина, но и жизни страны.

"Когда мы задумали эту книгу, стало ясно, что далеко не все успевают принять в ней участие. Главная трудность в том, что многих из сопровождавших Д.Гранина по жизни уже нет. Однако оказалось, что за последнее десятилетие его жизни столько новых людей возникло вокруг отца, что эта сложность была не главной", - сказала дочь Д.Гранина Марина Чернышева-Гранина на презентации в пятницу.

"Книга получилась своеобразным портретом на фоне Д.Гранина. Для будущих историков литературы эта книга будет через 20, 30, 50 лет источником информации об эпохе, о личности Д.Гранина и о самих авторах, присутствующих в книге", - сказала на презентации писатель, редактор-составитель книги Наталия Соколовская.

Д.Гранин скончался в Петербурге 4 июля 2017 года на 99-м году жизни. В 2019 году в России будет отмечаться 100-летие со дня рождения писателя. В частности, планируется установить памятник Д.Гранину и утвердить именную стипендию для учащихся, занимающихся филологией. Планируется также снять документальные фильмы о писателе и назвать один из скверов Петербурга его именем.

Президент РФ Владимир Путин объявил 2019 год годом Д.Гранина.

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