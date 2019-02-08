Власти Ленобласти предложили наказывать за несвоевременную уборку снега

08.02.19 15:05

© РИА Новости. Алексей Даничев

8 февраля. Interfax-Russia.ru - В Ленинградской области по поручению губернатора Александра Дрозденко подготовлены изменения в областной закон "Об административных правонарушениях", предусматривающие ответственность собственников зданий за несвоевременную уборку снега, сообщает пресс-служба регионального правительства в пятницу.

"Административная ответственность для собственников зданий, сооружений и земельных участков и прилегающих территорий наступит за нарушение сроков очистки от снега, предусмотренных правилами благоустройства территорий в каждом муниципальном образовании", - говорится в сообщении.

Составлять и рассматривать протоколы о нарушениях в отношении граждан, юридических лиц и муниципальной собственности городов и поселений будут уполномочены административные комиссии районов.

Как отмечает пресс-служба, А.Дрозденко объяснил подготовленные поправки необходимостью четко разграничить контрольные функции и ответственность собственников в рамках правового поля. Глава региона обратился к депутатам Законодательного собрания области с просьбой рассмотреть законопроект в приоритетном порядке.