Потребители газа в Ярославской области задолжали более 3 млрд рублей

08.02.19 15:10

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Просроченная задолженность за газ всех категорий потребителей в Ярославской области на 1 февраля 2019 года составила 3,05 млрд рублей, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь ООО "Газпром межрегионгазЯрославль" Майя Коврайская.

При этом, по ее словам, с 1 февраля 2018 года долг возрос на 0,46 млрд рублей.

Так, уточнила М.Коврайская, просроченная задолженность за год выросла в восьми муниципальных районах области. Гаврилов-Ямский и Любимский МР, напротив, снизили долги за поставленный ресурс.

Долг теплоснабжающих организаций на 1 февраля текущего года достиг 2,7 млрд рублей, увеличившись за год на 0,4 млрд рублей.

В числе главных неплательщиков - АО "ЯГК" и его дочерние компании с долгом 0,9 млрд рублей, рыбинский МУП "Теплоэнерго" - 0,8 млрд рублей, Переславские теплоснабжающие организации - 0,6 млрд рублей. Среди должников пресс-секретарь назвали также такие предприятия региона, как ОАО "ЖКХ "Заволжье", МКП "Теплосервис", ООО "АДС", ООО "ТЭК-1", ООО "Котельная Промплощадки" и другие.

Просроченная задолженность ОАО "ТГК-2" составляет 0,06 млрд рублей. Компания в целом соблюдает график реструктуризации задолженности и своевременно оплачивает текущее потребление газа, добавила М.Коврайская.

Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль" Павел Яблонский ранее сообщал "Интерфаксу", что с ТГК-2 достигнута договоренность о реструктуризации долга в 5,2 млрд рублей. Он должен быть погашен в течение 10 лет.

Организации бюджетной сферы по-прежнему исправно платят за природный газ, исполняя практически 100% обязательств по оплате. Что касается задолженности населения, которое в Ярославской области стабильно оплачивает услуги газоснабжения, то по сравнению с началом февраля 2018 года она уменьшилась на 3% и по оперативной информации составила на 1 февраля текущего года 95,3 млн рублей.

ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль" входит в структуру ООО "Газпром межрегионгаз"(100% дочернее предприятие ОАО "Газпром"), осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Ярославской области, включая население.