В Москве за 9 лет полностью обновился автобусный парк

08.02.19 15:15

© РИА Новости. Владимир Астапкович

8 января. Interfax-Russia.ru - Столичные власти полностью заменили парк автобусов с 2010 года, сообщил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

"Сто процентов городских автобусов в Москве заменено с 2010 года, мы закупили почти 10 тысяч единиц автобусов, не считая частных перевозчиков", - сказал М.Ликсутов журналистам в пятницу.

По его словам, сейчас уже начинают заменять автобусы, которые куплены с 2010 года.

Ликсутов добавил, что столичные власти планируют увеличить закупку электробусов после 2021г. до 600-800 единиц в год.

"До 2021-м мы планируем закупать по 300 электробусов ежегодно, в 2020-м тоже 300. После 2021 года мы планируем закупать по 600-800 электробусов в год", - сказал М.Ликсутов журналистам в пятницу.

По его словам, Москва в ближайшее время станет первой в Европе по количеству электробусов на маршрут.

"Если мы выполним программу этого года, а мы выполним, то Москва будет номер один город в Европе по количеству электробусов на маршрут", - подчеркнул глава департамента.

По словам М.Ликсутова, к концу 2019 года в Москве уже будет 300 электробусов ГАЗ И КАМАЗ, также производители поставили по 31 зарядной станции каждый.

"Поставщик отвечает и за электробус, и зарядную станцию. Зарядка занимает 6-8 минут", - сказал он.

Глава департамента также сообщил, что в настоящее время в столице работают 5 маршрутов электробусов.

"43 электробуса выходит на маршрут. Электробусы при сильных морозах хорошо себя зарекомендовали", - отметил он.