МИД РФ: российская сторона не будет направлять наблюдателей на выборы на Украину

08.02.19 15:29

© РИА Новости. Валерий Мельников

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Россия не станет направлять своих наблюдателей на выборы президента Украины, заявляют в МИД РФ.

"Российская сторона, исходя из соображений безопасности наших представителей в наблюдательной миссии БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ - ИФ), приняла решение воздержаться от их направления на Украину", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского МИД.

"Расцениваем отказ Украины от аккредитации российских наблюдателей как грубейшее нарушение международных обязательств в области общепринятых электоральных процедур", - подчеркнули в МИД России.

"Отсутствие российских наблюдателей в составе международных мониторинговых миссий вкупе с лишением миллионов украинских граждан возможности проголосовать на территории России на выборах Президента Украины ставит под сомнение прозрачность и объективность итогов предстоящего волеизъявления", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что "тем самым причинен значительный урон имиджу БДИПЧ, которое позиционирует себя в качестве блюстителей "золотого стандарта" принципов электорального мониторинга".

"Призываем партнеров, прежде всего из числа западных наставников Киева в вопросах демократического развития, дать принципиальную оценку действиям украинских властей и потребовать от них вернуться в международно-правовое поле", - заявили в МИД РФ.