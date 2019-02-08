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08.02.19 15:34

Калужская область создает регионального оператора в сфере детских перевозок

© РИА Новости. Александр Кондратюк
8 февраля. Interfax-Russia.ru - Калужская область создает единого регионального оператора по сбору и обработке информации, связанной с детскими перевозками, в том числе на внешкольные мероприятия и экскурсии.

Как сообщает пресс-служба калужского правительства со ссылкой на материалы прошедшего в пятницу в Калуге ведомственного совещания по перевозкам детей, такое предложение поступило после ДТП с автобусом, перевозившим детей на творческий конкурс из Смоленской области в Калугу. Третьего февраля он перевернулся на 128-м км трассы "Калуга-Вязьма", погибли семь и получили ранения 38 человек.

Целью встречи стала выработка дополнительных мер по обеспечению безопасности перевозок.

Регионального оператора в сфере детских перевозок в Калужской области предлагается создать на платформе ГКУ "Школьный автобус". На его балансе стоят 394 машины, которые ежедневно перевозят более пяти тысяч учащихся по 276 маршрутам. Автобусы оборудованы согласно специальному техническому регламенту, обеспечивающему безопасность детей.

Что касается остальных предложений, то профильным министерствам было рекомендовано определить в подведомственных детских учреждениях лиц, ответственных за организацию перевозок детей автобусами в соответствии с квалификационными требованиями. Руководителям муниципалитетов - усилить контроль за содержанием дорожной сети на подведомственных территориях.

Особое внимание также планируется уделить обучению водителей пассажирского транспорта приемам оказания первой помощи при ДТП, а также информированию населения, в первую очередь родителей, о требованиях, предъявляемых к перевозкам детских групп.

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