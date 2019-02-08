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08.02.19 16:00

Джабаров: У России есть право не признавать выборы президента Украины

© РИА Новости. Стрингер
8 февраля. Interfax-Russia.ru - Россия может не признать итоги выборов президента Украины из-за отказа Киева в аккредитации российских наблюдателей, считает первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"У России есть все шансы вообще не признавать эти выборы. Кто бы ни был президентом, мы можем априори его не признать, потому что мы не участвуем в наблюдении, у нас масса вопросов. Это моя субъективная точка зрения, я считаю, не надо признавать эти выборы. Как мы можем считать эти выборы демократическими, если они проводятся не по демократическим правилам?" - сказал В.Джабаров "Интерфаксу" в пятницу.

Так сенатор прокомментировал отказ Киева допустить представителей РФ к наблюдению за выборами президента Украины.

"Я думаю, что большая глупость совершается украинскими руководителями, потому что теперь им будет очень трудно мировому сообществу, в частности европейскому, объяснить, как страна, которая считает себя демократичной, которая стремится в Европу, стремится быть цивилизованной, ведет себя первобытно, по сути", - отметил В.Джабаров.

"Кроме того, в выборах не участвуют представители ДНР и ЛНР. Каким образом будут признавать власти ДНР и ЛНР нового главу государства, который избран недемократическим путём? Я думаю, что там не только минские соглашения похоронены, там вообще идея сохранить единство Украины может быть поставлена под большой вопрос после таких шагов Киева", - полагает В.Джабаров.

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