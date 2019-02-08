Почти три десятка школ закрыты на карантин по ОРВИ в Нижнем Новгороде, приостанавливаются занятия в спортшколах и учреждениях допобразования

08.02.19 16:05

© РИА Новости. Павел Лисицын

8 февраля. Interfax-Russia.ru - В Нижнем Новгороде на карантин по гриппу и ОРВИ полностью закрыты 27 школ и 8 дошкольных детсадов, сообщает в пятницу управление по связям с общественностью горадминистрации.

Также закрыты 331 класс в 36 школах и 112 групп в 63 детсадах.

Кроме того, с 8 февраля приостанавливаются занятия в муниципальных учреждениях дополнительного образования, а с 11 февраля - в спортивных школах. Также в городе отменяются до особого распоряжения массовые спортивные мероприятия, проводимые в закрытых помещениях.

По информации управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, на конец января в Нижнем Новгороде заболеваемость ОРВИ была выше эпидемических порогов на 13%, отмечается в сообщении.