Встреч с представителями США в Мюнхене не планируется - Рябков

08.02.19 16:07

© РИА Новости. Максим Блинов

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Никаких контактов с представителями США "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности пока не планируется, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Не могу вам сообщить ни о каких запланированных контактах (с представителями США в Мюнхене - ИФ). То, что возможно там, это будет спонтанно, без заранее фиксированной повестки дня и без договоренности по формату. К сожалению", - сказал он журналистам в Москве.

"Американские коллеги не готовы к диалогу так, как это принято, особенно в ситуации, когда такое количество давно нерешаемых проблем напоминают о себе", - подчеркнул С.Рябков.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 15-16 февраля.

"15-16 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров в качестве главы российской делегации примет участие в работе очередного, 55-го заседания Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности", - сказала она на брифинге.

По ее словам, "на полях" конференции у С.Лаврова запланирован ряд встреч с западными коллегами, в частности, с главой МИД ФРГ.