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08.02.19 16:09
Обвиняемый в шпионаже украинец Давыденко оставлен под арестом до 11 апреля
"Постановлением Мосгорсуда удовлетворено ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Давыденко на два месяца, то есть до 11 апреля 2019 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.
К.Давыденко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Он был задержан в Симферополе 11 февраля 2018 года.
По данным спецслужб, он "целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников ФСБ России".
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