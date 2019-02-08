Обвиняемый в шпионаже украинец Давыденко оставлен под арестом до 11 апреля

08.02.19 16:09

© РИА Новости. Антон Денисов

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд до 11 апреля продлил арест гражданина Украины Константина Давыденко, обвиняемого в сборе и передаче украинским спецслужбам сведений о деятельности в Крыму частей Росгвардии и сотрудников спецслужб.

"Постановлением Мосгорсуда удовлетворено ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Давыденко на два месяца, то есть до 11 апреля 2019 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

К.Давыденко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Он был задержан в Симферополе 11 февраля 2018 года.

По данным спецслужб, он "целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников ФСБ России".