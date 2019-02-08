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Экс-глава УФСИН Липецкой области отправлен под домашний арест

© РИА Новости. Евгений Одиноков
8 февраля. Interfax-Russia.ru - Суд в Липецке избрал меру пресечения бывшему начальнику регионального управления ФСИН Геннадию Чейкину, подозреваемому в получении крупной взятки и мошенничестве, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СКР по региону.

"По ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

По данным следствия, будучи главой управления, офицер получил 1,5 млн рублей от директора "Усманского завода растительных масел" за заключение госконтрактов на поставку 500 тонн растительного масла на 35 млн рублей для нужд исправительных учреждений.

Кроме того, утверждает следствие, полковник предоставил в страховую компанию ложные сведения о получении травмы на службе и незаконно получил компенсацию в 200 тыс. рублей. Также он предъявил ФСИН иск о страховых выплатах на 2,6 млн рублей. Однако суд не удовлетворил его требования.

Действия Г.Чейкина квалифицированы по ч.6 ст.290 (получение взятки в особо крупном размере), ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 (покушение на мошенничество в особо крупном размере), ч.3 ст.159.5 (мошенничество в сфере страхования, совершенное с использованием своего служебного положения) и ч.3 ст.30, ч.1 ст.159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования).

Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя СУ СК России по Липецкой области.

Г.Чейкин возглавлял УФСИН Липецкой области с февраля 2012 года по январь 2018 года.

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