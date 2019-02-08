Число заболевших корью в Екатеринбурге достигло 27 человек

08.02.19 16:29

© РИА Новости. Валерий Мельников

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Врачи зарегистрировали 27 случаев заболевания корью в Екатеринбурге, сообщается на официальном портале горадминистрации.

По данным главного внештатного эпидемиолога областного центра Александра Харитонова, большинство заболевших корью - 18 человек - это дети в возрасте от 8 месяцев до 16 лет.

"Все они по разным причинам не были привиты, в основном - из-за отказа родителей от вакцинации их детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медики проводят противоэпидемические мероприятия по месту жительства больных корью. Так, специалисты осматривают тех, кто контактировал с заболевшими, проводят вакцинацию.

По данным начальника управления здравоохранения администрации города Дениса Демидова, во всех поликлиниках города проводится бесплатная вакцинация взрослых и детей. Прививочные кабинеты будут работать не только в рабочие дни, но и по субботам. Сделать прививку против кори также смогут граждане, не имеющие медицинского полиса и российского гражданства.

Ранее сообщалось, что медики подтвердили диагноз "корь" у 17 человек в Екатеринбурге. Всего в городе было зарегистрировано 23 случая подозрения на корь.

С 6 февраля в городе введены дополнительные ограничительные мероприятия. Проводится вакцинация в школах, детсадах, клубах, торгово-развлекательных центрах, где находились заболевшие.

За весь прошлый год в Екатеринбурге корью заболели лишь пять человек.

В 2016 году в Екатеринбурге и Свердловской области была зарегистрирована вспышка заболеваемости корью. Диагноз был лабораторно подтвержден у 75 человек.