Мутко обещает поддержку моногородам

08.02.19 16:34

© РИА Новости. Валерий Мельников

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Правительство намерено поддержать развитие моногородов в России, заявил в пятницу вице-премьер Виталий Мутко.

"Будет продолжена поддержка развития моногородов. Мы рассчитываем очень серьезно этим заняться. Сейчас 319 моногородов, и мы приняли решение и дали статус развития 66 моногородам", - сказал В.Мутко на съезде общероссийского конгресса муниципальных образований в Госдуме.

Он подчеркнул, что программа уже доказала свою эффективность в этих городах, поэтому она будет дорабатываться для дальнейшей реализации.

Ранее зампредседателя Внешэкономбанка, гендиректор некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" (ФРМ) Ирина Макиева сообщала, что программы поддержки моногородов продолжат действовать, при этом лучшие практики будут реализовываться не только в монотерриториях.

"Приоритетная программа по развитию моногородов не заканчивается, то, что ее нет в указе президента ("О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года" - ИФ), не означает, что тема перестала быть приоритетной. Ресурсы есть, каждый год бюджет фонда составляет 4,6 млрд рублей, программа не сворачивается, паспорта 319 городов разработаны, команды обучены. Думаю, что сейчас другие города могут поучиться у моногородов", - отмечала она.