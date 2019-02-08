Пять кандидатов претендуют на Платоновскую премию

08.02.19 16:44

© РИА Новости. Владимир Песня

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Три музыкальных деятеля и два художника выдвинуты в качестве кандидатов на присуждение Платоновской премии в области литературы и искусства в 2019 году, сообщает пресс-служба правительства Воронежской области.

Информация о выдвинутых кандидатах была озвучена в пятницу на заседании Совета по присуждению. Имя лауреата будет названо на итоговом заседании Совета в рамках Платоновского фестиваля.

Традиционно лауреатам Платоновской премии вручается диплом и денежная премия. С 2015 года к этим наградам добавился памятный нагрудный знак.

Платоновская премия учреждена в 2011 году правительством Воронежской области и присуждается ежегодно российским или зарубежным деятелям литературы и искусства за значительный вклад в культурное достояние РФ, за создание выдающихся произведений в литературе, театральном, музыкальном, изобразительном искусстве, за новаторское развитие гуманистических культурных традиций.

Первым лауреатом премии в 2011 году стал прозаик и публицист Борис Екимов, в 2012 году - художественный руководитель академического Малого драматического театра - Театра Европы народный артист РФ Лев Додин. В 2013-м жюри отдало предпочтение Михаилу Плетневу - пианисту, композитору, дирижеру народному артисту РФ. В 2014 году премия присуждена российскому художнику-мультипликатору Александру Петрову. В 2015 году Платоновскую премию получил писатель Андрей Битов, в 2016 году - кинорежиссер, народный артист РФ Александр Сокуров, в 2017 году - российский писатель и сценарист Алексей Иванов. В 2018 году премию получили театральный режиссер, педагог, заслуженный деятель искусств РФ Анатолий Васильев и актриса, народная артистка РСФСР Алла Демидова.

Платоновский фестиваль искусств, названный именем одного из крупнейших российских писателей ХХ века, проходит в Воронеже с 2011 года и считается одним из лучших провинциальных фестивалей в России. Основная цель масштабного мероприятия, учрежденного правительством Воронежской области и администрацией Воронежа - открыть городу большой мир искусства, а миру - город. Его отличительной особенностью является внимание к творчеству А.Платонова.

Программа Платоновфеста ежегодно включает направления "Театр", "Музыка", "Выставки" и "Литература", а в качестве площадок задействованы все театральные и концертные сцены, выставочные залы и галереи Воронежа.

Более 100 тыс. человек приняли участие в мероприятиях VIII международного Платоновского фестиваля искусств в Воронеже, который прошел в 2018 году. Это примерно на 20% больше, чем в 2017 году.