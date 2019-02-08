Усадьба в центре Москвы признана объектом культурного наследия

08.02.19 16:50

© РИА Новости. Александр Поляков

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Жилой дом городской усадьбы XIX века в центре Москвы признан выявленным объектом культурного наследия, сообщает в пятницу пресс-служба Мосгорнаследия.

Объект расположен по адресу: Вспольный пер., д.13, стр.1.

"Жилой дом во Вспольном переулке был возведен в 1860-х годах. С этого момента архитектурно-художественное решение его главного фасада не менялось. Большой историко-архитектурной ценностью обладают интерьеры этого здания", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Алексея Емельянова.

Здание известно тем, что здесь с 1900-1913 годы размещалась редакция журнала "Вопросы философии и психологии", главным редактором которого был Николай Яковлевич Грот - русский философ-идеалист.

По словам главы Мосгорнаследия, в будущем здание могут включить в реестр объектов культурного наследия. Для этого оно должно пройти историко-культурную экспертизу. При этом уже сейчас памятник находится под охраной: запрещен снос, а любые ремонтные и реставрационные работы можно проводить только по согласованию с Мосгорнаследием и под контролем специалистов ведомства.