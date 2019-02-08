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08.02.19 16:50
Усадьба в центре Москвы признана объектом культурного наследия
Объект расположен по адресу: Вспольный пер., д.13, стр.1.
"Жилой дом во Вспольном переулке был возведен в 1860-х годах. С этого момента архитектурно-художественное решение его главного фасада не менялось. Большой историко-архитектурной ценностью обладают интерьеры этого здания", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Алексея Емельянова.
Здание известно тем, что здесь с 1900-1913 годы размещалась редакция журнала "Вопросы философии и психологии", главным редактором которого был Николай Яковлевич Грот - русский философ-идеалист.
По словам главы Мосгорнаследия, в будущем здание могут включить в реестр объектов культурного наследия. Для этого оно должно пройти историко-культурную экспертизу. При этом уже сейчас памятник находится под охраной: запрещен снос, а любые ремонтные и реставрационные работы можно проводить только по согласованию с Мосгорнаследием и под контролем специалистов ведомства.
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