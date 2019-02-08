Житель Челябинской области, забивший собаку, получил два года условно

08.02.19 17:00

© РИА Новости. Виталий Белоусов

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Суд приговорил к двум годам лишения свободы условно жителя Троицка Челябинской области, на глаза у ребенка забившего до смерти бродячую собаку, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в пятницу.

В августе прошлого года подсудимый расправился с дворнягой, жившей во дворе его дома. Мужчина бил животное палкой, пока собака не потеряла сознание. При этом он не обращал внимание на крики пытавшейся защитить собаку девочки.

Позже соседи доставили пса в ветлечебницу, где он скончался от полученных тяжелых травм.

Троицкий городской суд признал местного жителя виновным по п."б" ч.2 ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего).

Приговор вынесен с учетом полного признания вины и раскаяния подсудимого, отметили в пресс-службе.