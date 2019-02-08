|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
08.02.19 17:22
Отправленных в Москву ульяновских суворовцев будут лечить от эхинококкоза в военном госпитале им.Вишневского
"Отправлены все, у кого диагноз подтвержден, и те, кто под подозрением", - сказал он, добавив, что по его данным, это 34 человека.
По словам А.Куринного, суворовцы будут проходить лечение в военном госпитале им.Вишневского без отрыва от учебного процесса.
Позже на своей странице в соцсети А.Куринный написал, что "26 воспитанников, у которых диагноз подтвержден, и 8, в отношении которых есть сомнения, отправлены в Москву в госпиталь Вишневского с родителями и преподавателями, где будет проведено дополнительное обследование и необходимое лечение".
По данным, полученным депутатом в ходе встречи с представителями Минобороны РФ и Ульяновского суворовского училища, в настоящий момент источника и угрозы заражения на территории училища нет.
"Механизм локального заражения пока не выяснен, заражение было в мае-июне прошлого года", - написал А.Куринный.
Депутат также сообщил, что случаев заражения среди школьников и воспитанников детских садов города до настоящего времени не зафиксировано.
Ранее стало известно, что медики выявили у курсантов Суворовского военного училища в Ульяновской области инфекционное заболевание легких - эхинококкоз.
В Минздраве Ульяновской области сообщали, что на 4 февраля заболевание эхинококкозом зарегистрировано у 25 воспитанников.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).
Следователи отрабатывают все версии произошедшего, в том числе возможность инфицирования учащихся во время полевого выхода.
Эхинококкоз - паразитарная болезнь, характеризующаяся образованием в печени, легких или других органах и тканях паразитарных кист.
Причиной заболевания учащихся Ульяновского суворовского военного училища могли стать инфицированные собаки, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Дмитрий Тришкин.
По его словам, на данный момент обследовано более 500 воспитанников и более 80 сотрудников училища. По итогам обследования заболевание подтверждено у 26 воспитанников.
|
Interfax-Russia.ru – Клад из 97 серебряных и медных монет конца XIX - начала XX нашли археологи во время раскопок на Долгоруковской улице в центре Москвы.
.
Interfax-Russia.ru – Сенатор от КЧР Рауф Арашуков арестован, свою вину во вменяемых преступлениях не признает. По его делу идут обыски и допросы в регионах СКФО.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket