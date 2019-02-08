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08.02.19 17:22

Отправленных в Москву ульяновских суворовцев будут лечить от эхинококкоза в военном госпитале им.Вишневского

© РИА Новости. Варвара Гертье
8 февраля. Interfax-Russia.ru - Заболевших эхинококкозом воспитанников ульяновского суворовского училища отправили на лечение в Москву, подтвердил агентству "Интерфакс" депутат Госдумы РФ от Ульяновской области Алексей Куринный в пятницу.

"Отправлены все, у кого диагноз подтвержден, и те, кто под подозрением", - сказал он, добавив, что по его данным, это 34 человека.

По словам А.Куринного, суворовцы будут проходить лечение в военном госпитале им.Вишневского без отрыва от учебного процесса.

Позже на своей странице в соцсети А.Куринный написал, что "26 воспитанников, у которых диагноз подтвержден, и 8, в отношении которых есть сомнения, отправлены в Москву в госпиталь Вишневского с родителями и преподавателями, где будет проведено дополнительное обследование и необходимое лечение".

По данным, полученным депутатом в ходе встречи с представителями Минобороны РФ и Ульяновского суворовского училища, в настоящий момент источника и угрозы заражения на территории училища нет.

"Механизм локального заражения пока не выяснен, заражение было в мае-июне прошлого года", - написал А.Куринный.

Депутат также сообщил, что случаев заражения среди школьников и воспитанников детских садов города до настоящего времени не зафиксировано.

Ранее стало известно, что медики выявили у курсантов Суворовского военного училища в Ульяновской области инфекционное заболевание легких - эхинококкоз.

В Минздраве Ульяновской области сообщали, что на 4 февраля заболевание эхинококкозом зарегистрировано у 25 воспитанников.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

Следователи отрабатывают все версии произошедшего, в том числе возможность инфицирования учащихся во время полевого выхода.

Эхинококкоз - паразитарная болезнь, характеризующаяся образованием в печени, легких или других органах и тканях паразитарных кист.

Причиной заболевания учащихся Ульяновского суворовского военного училища могли стать инфицированные собаки, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Дмитрий Тришкин.

По его словам, на данный момент обследовано более 500 воспитанников и более 80 сотрудников училища. По итогам обследования заболевание подтверждено у 26 воспитанников.

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