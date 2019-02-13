Жители крупного микрорайона Саратова остались без воды из-за коммунальной аварии

13.02.19 09:41

© РИА Новости. Павел Кононов

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Авария на водоводе в Саратове привела к отключению холодной и ограниченной подаче горячей воды в среду, сообщает пресс-служба ООО "Концессии водоснабжения Саратов".

"В Ленинском районе города произошла внезапная остановка автоматики на насосной станции "Сокол". При возобновлении подачи воды произошел гидроудар, повлекший повреждение водовода d300 по улице Одесская", - говорится в сообщении.

Ориентировочно до 20:00 снижены параметры холодного водоснабжения (ХВС) абонентам улиц Одесская, Международная, Мира, Лунная, Охотная, микрорайонов 4 Дачная и площадь Ленина, отмечается в пресс-релизе.

В свою очередь, пресс-служба мэрии сообщает, что коммунальная авария привела к отключению бойлерной на улице Мира, 32 и к ограниченной подаче горячей воды в близлежащие дома.

По данным горадминистрации, без тепла остались 38 жилых домов и 2 социальных объекта.

Глава Саратова Михаил Исаев поставил перед коммунальными службами города задачу "предпринять все возможные действия для недопущения замораживания системы отопления домов в зоне повреждения", отмечается в сообщении.

В ГУ МЧС региона уточнили, что в зону понижения давления ХВС входят 93 частных жилых дома и 119 домов разной этажности. В этих домах проживает 25 тыс. 956 человек.

В зоне понижения давления ХВС оказались также 8 детских садов, лицей №36, городская клиническая больница №8, родильный дом №4.

Без тепла и горячей воды остались 38 домов разной этажности с населением 8 тыс. 646 человек, говорится в пресс-релизе ГУ МЧС.

В Саратове сейчас 19 градусов мороза.