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13.02.19 09:48
Гособвинение представит 170 свидетелей по делу экс-главы Удмуртии
"Судебное разбирательство этого дела вряд ли будет скорым. Всего в списке свидетелей обвинения значится 170 человек. Часть из них постоянно проживает за пределами Удмуртской Республики", - сказал Д.Малыгин журналистам перед очередным заседанием суда по делу экс-главы Удмуртии в среду.
"Кроме того, по уголовному делу собрано очень большое количество письменных, вещественных доказательств, материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных, в том числе, и в виде аудио- и видеозаписей", - добавил он.
Д.Малыгин уточнил, что материалы дела насчитывают 65 томов.
Ранее сообщалось, что дело рассматривается в селе Завьялово под Ижевском, потому что преступление было совершено на территории Завьяловского района. Несмотря на то, что А.Соловьев признал свою вину, дело не может быть рассмотрено в особом порядке, так как инкриминируемое ему преступление относится к числу особо тяжких.
Сам экс-глава Удмуртии Александр Соловьев на судебном процессе по своему делу в среду не стал выражать свою позицию по предъявленному обвинению и воздержался от дачи показаний, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье".
"Свою позицию по предъявленному мне обвинению сегодня я выражать не буду и показания давать тоже не буду", - сказал А.Соловьев.
Он подчеркнул, что не отказывается давать показания, а сделает это позднее.
После зачитывания обвинительного заключения 31 января А.Соловьев также воздержался от выражения своей позиции.
Как сообщалось, А.Соловьев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).
По версии следствия, в 2014-2016 годах А.Соловьев получил от представителей организаций, строивших мосты через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятку: 139 млн рублей, доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, а также кадастровые услуги имущественного характера.
За это он обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей, считает следствие.
А.Соловьев был задержан 4 апреля 2017 года, арестован, а затем переведен под домашний арест.
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