Шестиклассник умер на уроке в школе Владивостока

13.02.19 10:06

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Следствие устанавливает причину и обстоятельства гибели 12-летнего мальчика в одной из школ в пригороде Владивостока на минувшей неделе.

"Проводим проверку по факту смерти мальчика. Устанавливается причина гибели, проводятся другие следственные действия", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе Следственного управления СКР по Приморскому краю.

В свою очередь представитель крайздрава сообщил агентству, что мальчик погиб 8 февраля в школе на ул. Успенского во Владивостоке.

"По предварительной версии, у него произошла внезапная остановка сердца", - отметили в крайздраве.

По данным представителя департамента, в "скорую" Владивостока 8 февраля поступил звонок о том, что ребёнок 12 лет потерял сознание.

Через 20 минут на вызов прибыла врачебная бригада, которая базируется в пригороде. Еще через 24 минуты прибыла реанимационная машина. Врачи в течение полутора часов пытались вернуть ребёнка к жизни, но это им не удалось.

Пресс-служба администрации Приморья сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что по поручению краевого департамента образования создана комиссия по расследованию несчастного случая. Результаты проверки будут известны позднее.

Также по информации пресс-службы, врач, закрепленный за школой, прибыл после вызова учителей в течение нескольких минут. Она приступила к реанимационным мероприятиям, которые продолжались до прибытия бригады скорой помощи.

В местных СМИ сообщалось, что когда мальчику стало плохо, врача в школе не оказалось, а "скорая" ехала долго и прибыла без реанимационной бригады.