Половина калужских троллейбусов встала из-за аварий и непогоды

13.02.19 10:09

© РИА Новости. Табылды Кадырбеков

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Шесть маршрутов калужских троллейбусов встали в среду утром из-за проблем на дорогах областного центра, это половина имеющихся, сообщается в официальной группе управления калужского троллейбуса.

Троллейбусы № 5,6 и 9 не могут проехать из-за того, что на улице Московской произошел обрыв проводов.

Троллейбус № 6 также не может двигаться из-за аварии на окраине города. Троллейбусы № 18 из-а этого же ДТП проходят только половину своего маршрута, разворачиваясь на площади победы и не заезжая на Грабевское шоссе.

Троллейбусы №10 встали из-за того, что на заснеженной дороге на Синих Мостах забуксовала фура. Поток транспорта перекрыт.

Троллейбусы № 3 не может проехать по внутреннему кольцу из-за гололеда.

Пресс-служба главного регионального управления в среду утром опубликовала предупреждение о смешанных осадках: снеге, мокром снеге и снеге с дождем в Калужской области. Также в регионе ожидается гололед и усиление ветра, порывы которого могут достигать 17 м/с.