Бесплатный интернет появился на автобусных остановках в Тюмени

13.02.19 10:15

© РИА Новости. Макс Ветров

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Региональная сеть бесплатного интернета "Tyumen Free" увеличила в Тюмени число точек доступа к городской сети wi-fi, сообщает в среду региональный информационно-образовательный центр.

В частности, горожане смогут пользоваться бесплатным интернетом на автобусных остановках.

По данным информационно-образовательного центра, wi-fi уже стал доступен на остановках общественного транспорта в центре города.

Кроме того, подключиться к интернету можно теперь и в скверах "Семейный", "Нефтяников", "Серебряные ключи", "Телевизионный".

"Помимо культурных и досуговых мест, к сети "Tyumen Free" можно подключиться в образовательных учреждениях, спортивных центрах и поликлиниках", - подчеркивается в пресс-релизе.

Отмечается также, что на начало этого года в региональной сети зарегистрировалось свыше 10,5 тыс. новых пользователей; в среднем ежедневно свыше 3 тыс. человек одновременно выходят в интернет через бесплатную сеть.