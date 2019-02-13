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13.02.19 10:15
Бесплатный интернет появился на автобусных остановках в Тюмени
В частности, горожане смогут пользоваться бесплатным интернетом на автобусных остановках.
По данным информационно-образовательного центра, wi-fi уже стал доступен на остановках общественного транспорта в центре города.
Кроме того, подключиться к интернету можно теперь и в скверах "Семейный", "Нефтяников", "Серебряные ключи", "Телевизионный".
"Помимо культурных и досуговых мест, к сети "Tyumen Free" можно подключиться в образовательных учреждениях, спортивных центрах и поликлиниках", - подчеркивается в пресс-релизе.
Отмечается также, что на начало этого года в региональной сети зарегистрировалось свыше 10,5 тыс. новых пользователей; в среднем ежедневно свыше 3 тыс. человек одновременно выходят в интернет через бесплатную сеть.
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