Большинство россиян готовы ходить на выборы ради позитивных изменений

13.02.19 10:29

© РИА Новости. Александр Кряжев

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Большая часть граждан РФ склоняется к тому, что изменений к лучшему можно достичь демократическим путем, в частности, участвовать в выборах, направлять открытые письма в вышестоящие инстанции и обращаться в органы исполнительной власти, гласят результаты опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Согласно опросу, почти три четверти россиян (71%) ради позитивных изменений готовы голосовать на выборах ради желаемых преобразований. 53% респондентов готовы подписывать открытые письма и петиции, 49% опрошенных - обращаться в органы исполнительной власти, 30% -принимать участие в работе общественных и политических организаций.

Готовность добиваться изменений к лучшему путем участия в акциях и митингах выразили 22% россиян, сообщает "Левада-центр". При этом, как отмечают социологи, в возрастной группе респондентов 18-24 лет таких опрошенных оказалось 25%, а среди россиян 25-39 лет - 26%.

Об амбициях выдвигаться на выборах различного уровня заявляют 10% соотечественников. Самый высокий показатель здесь у молодежи 18-24 лет - 15%, отмечают социологи.

Опрос был проведен 22-28 ноября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 52 регионах России.