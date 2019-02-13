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13.02.19 10:34
Стоимость российско-южнокорейских инвестпроектов на Дальнем Востоке превышает $1 млрд
"Сегодня в нашей работе есть целый ряд совместных перспективных инвестиционных проектов стоимостью свыше $1 млрд. Это модернизация портовой инфраструктуры, производство экологически чистой продукции, создание медицинских центров. Все эти и другие проекты мы будем поддерживать, предоставлять налоговые льготы, помогать с инфраструктурой", - заявил Ю.Трутнев в ходе рабочей поездки в Сеул, где проводились мероприятия Дня корейского инвестора.
"Правительство России, институты развития, созданные при Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока, будут сопровождать каждый инвестиционный проект с участием корейского капитала", - сказал Ю.Трутнев, которого цитирует пресс-служба полпреда президента РФ в ДФО.
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