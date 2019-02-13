Стоимость российско-южнокорейских инвестпроектов на Дальнем Востоке превышает $1 млрд

13.02.19 10:34

© РИА Новости. Алексей Дружинин

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Россия и Южная Корея участвуют в совместных инвестиционных проектах на российском Дальнем Востоке, общая стоимость которых превышает $1 млрд, сообщил вице-премьер РФ, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Сегодня в нашей работе есть целый ряд совместных перспективных инвестиционных проектов стоимостью свыше $1 млрд. Это модернизация портовой инфраструктуры, производство экологически чистой продукции, создание медицинских центров. Все эти и другие проекты мы будем поддерживать, предоставлять налоговые льготы, помогать с инфраструктурой", - заявил Ю.Трутнев в ходе рабочей поездки в Сеул, где проводились мероприятия Дня корейского инвестора.

"Правительство России, институты развития, созданные при Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока, будут сопровождать каждый инвестиционный проект с участием корейского капитала", - сказал Ю.Трутнев, которого цитирует пресс-служба полпреда президента РФ в ДФО.