Карантин по гриппу и ОРВИ введен в школах Ульяновской области

13.02.19 10:37

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13 февраля. Interfax-Russia.ru - Учебный процесс во всех общеобразовательных организациях на территории Ульяновска и Ульяновской области приостановлен с 13 по 19 февраля включительно, сообщается на сайте администрации областного центра.

Соответствующее решение принято накануне по итогам заседания санитарно-противоэпидемической комиссии. Карантинные мероприятия проводятся для стабилизации ситуации и избежания массового распространения заболевания гриппом и ОРВИ.

Пресс-служба мэрии отмечает, что запланированное итоговое собеседования по русскому языку для учащихся 9 классов не отменено и состоится 13 февраля согласно ранее утвержденному расписанию.