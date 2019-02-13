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Сокращение рождаемости в России в 2018 году составило 4,6%

© РИА Новости. Павел Львов
13 февраля. Interfax-Russia.ru - Снижение рождаемости в России в 2018 году продолжилось, однако сократилось почти в два раза по сравнению с 2017 годом, сообщил глава Минтруда РФ Максим Топилин.

"Если мы посмотрим на темпы снижения рождаемости, то в 2017 году это почти - 11%, а в 2018 это - 4,6%", - сказал М.Топилин на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Он отметил, что Минтруд ещё ожидает от Росстата суммарный коэффициент рождаемости по итогам года, однако, по предварительным данным (по итогам 11 месяцев), он составил 1,597 ребенка на женщину детородного возраста.

"Это будет досчитываться, я думаю, будет чуть меньше, потому что, к сожалению, к декабрю меньше темпы рождаемости", - добавил М.Топилин.

По его словам, абсолютное количество рождений продолжит снижаться, однако суммарный коэффициент рождаемости должен расти.

При этом министр подчеркнул, что меры по повышению рождаемости, принятые в середине 2000-х, в том числе материнский капитал и введение пособий, дали эффект, превзошедший ожидания правительства.

"Никто не мог предположить тогда, когда мы стартовали, что мы сможем суммарный коэффициент рождаемости поднять от 1,2-1,3 детей на одну женщину репродуктивного возраста до рекордного значения в 1,77", - сказал он.

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