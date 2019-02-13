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13.02.19 10:46
Приземлившийся в Воронеже самолет застрял в снегу
"Самолет авиакомпании "Руслайн" после приземления в Воронеже не смог развернуться в специальном кармане на аэродроме, потому что застрял в глубоком слое снега. Его пришлось возвращать на рулежную дорожку при помощи тягача", - сказал источник.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.
В пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" сообщили, что прилетевший из Москвы самолет компании "Руслайн" за пределы взлетно-посадочной полосы (ВВП) не выехал.
"За пределы ВВП самолет не выкатывался. Он съехал немного вбок по рулежной дорожке. В регионе ледяной дождь и немного скользко", - сказал собеседник агентства.
По словам представителя воздушной гавани, из пассажиров никто не пострадал.
"Самолет выполнял рейс по расписанию. Приземлился, все хорошо, никто не пострадал", - добавили в пресс-службе.
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