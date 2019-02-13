Приземлившийся в Воронеже самолет застрял в снегу

13.02.19 10:46

© РИА Новости. Максим Богодвид

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Пассажирский авиалайнер застрял в снегу после приземления в аэропорту Воронежа, сообщил "Интерфаксу" в среду источник в службах аэропорта.

"Самолет авиакомпании "Руслайн" после приземления в Воронеже не смог развернуться в специальном кармане на аэродроме, потому что застрял в глубоком слое снега. Его пришлось возвращать на рулежную дорожку при помощи тягача", - сказал источник.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

В пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" сообщили, что прилетевший из Москвы самолет компании "Руслайн" за пределы взлетно-посадочной полосы (ВВП) не выехал.

"За пределы ВВП самолет не выкатывался. Он съехал немного вбок по рулежной дорожке. В регионе ледяной дождь и немного скользко", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя воздушной гавани, из пассажиров никто не пострадал.

"Самолет выполнял рейс по расписанию. Приземлился, все хорошо, никто не пострадал", - добавили в пресс-службе.