Россияне считают недостаточными меры по защите картин в музеях

13.02.19 11:08

© РИА Новости. Пресс-служба Третьяковской галереи

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Большинство россиян считают, что уровень защиты экспонатов в российских музеях обеспечен не в полной мере, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".

Согласно социологическому исследованию, почти две трети россиян (65%) полагают, что принимаемые меры недостаточны. В свою очередь, каждый пятый россиянин (22%) считают, что принимаемые меры вполне достаточны, отмечают в ВЦИОМ.

По мнению 21% респондентов, в случае пропажи музейных экспонатов виновато руководство музея; каждый десятый (9%) полагает, что в таких случаях виноваты охранники, а 3% винят смотрителей музеев, сообщают социологи.

"Тем не менее, более трети участников опроса (37%) считают, что в подобных случаях в равной степени виноваты все сотрудники музеев, а 18% опрошенных видят проблему в слабых охранных системах и никого не винят", - отмечают в ВЦИОМ.

Подавляющее большинство россиян (81%) информированы о похищении в конце января 2019 года из Третьяковской галереи одну из картину Архипа Куинджи. Как отмечают социологи, треть опрошенных (35%) хорошо знают о случившемся, а 46% респондентов слышали об этом. Информированность о краже картины выше среди людей старшего поколения - возрасте 60 лет и старше (94% респондентов данной возрастной категории), тогда как среди молодежи (18-24 года) эта доля составляет 47%.

Картина А.Куинджи "Ай-Петри. Крым" вечером 27 января была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника. Похититель снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

Утром 28 января в МВД РФ сообщили, что подозреваемый в хищении картины был задержан по горячим следам в поселке Заречье Московской области. Позднее стало известно, что это 31-летний уроженец Крыма Денис Чуприков. Он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими. Ему предъявлено обвинение в хищении особо ценного предмета, "совершенного группой лиц по предварительному сговору или организованной группой" (п. "а" ч. 2 ст. 164 УК РФ).

По данным следствия, в настоящее время установлены не все соучастники преступления.

После инцидента Минкультуры приняло решение провести проверку безопасности федеральных музеев и разостлало соответствующие рекомендации в регионы.

1 февраля утром картина вернулась в экспозицию.

Картина А.Куинджи "Ай-Петри. Крым", на которой изображен горный пейзаж с одной из самых известных туристических достопримечательностей Крыма, создавалась в 1898-1908 годах. Полотно привезено в Москву из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.

Похищение полотна Куинджи - это второе серьезное происшествие в Третьяковской галерее за последние восемь месяцев. Вечером 25 мая 2018 года там был задержан мужчина, который разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно.

"Инцидент с похищением из Третьяковки вызвал интерес многих россиян - даже тех, кто пока далек от искусства. История актуализировала не только вопросы защиты музейных ценностей, но и проблему неравных возможностей доступа россиян к произведениям искусства - спрос на выставки известных русских художников потенциально огромен не только в столицах, но и по всей стране: они должны проводиться регулярно, по крайней мере, в крупных городах", - комментирует данные опроса руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов, которого цитирует пресс-служба социологического центра.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 8 февраля среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.