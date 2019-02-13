|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
13.02.19 11:14
Поликлиника Мурманска оштрафована за выброшенные в мусор медкарты
Как сообщает управления Роскомнадзора по Мурманской области, медучреждение признано виновнм в нарушении требований федерального законодательства об обработке персональных данных.
Согласно решению мирового судьи, на поликлинику наложен административный штраф в размере 25 тыс. рублей.
Как сообщалось, в ноябре 2018 года в социальных сетях появились фотографии коробок с медицинскими картами в мусорных баках вблизи одной из поликлиник Мурманска. Пользователи возмутились халатным отношением к тайне персональных данных и медицинских диагнозов.
Как сообщали "Интерфаксу" в прокуратуре Мурманской области, по данному факту была назначена проверка в области соблюдения законодательства о врачебной тайне и защите персональных данных.
|
Interfax-Russia.ru – Клад из 97 серебряных и медных монет конца XIX - начала XX нашли археологи во время раскопок на Долгоруковской улице в центре Москвы.
.
Interfax-Russia.ru – Сенатор от КЧР Рауф Арашуков арестован, свою вину во вменяемых преступлениях не признает. По его делу идут обыски и допросы в регионах СКФО.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket