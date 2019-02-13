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13.02.19 11:14

Поликлиника Мурманска оштрафована за выброшенные в мусор медкарты

© РИА Новости. Игорь Зарембо
13 февраля. Interfax-Russia.ru - В Мурманске поликлинику №2 оштрафовали за выброшенные в мусорные баки медицинские карты.

Как сообщает управления Роскомнадзора по Мурманской области, медучреждение признано виновнм в нарушении требований федерального законодательства об обработке персональных данных.

Согласно решению мирового судьи, на поликлинику наложен административный штраф в размере 25 тыс. рублей.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года в социальных сетях появились фотографии коробок с медицинскими картами в мусорных баках вблизи одной из поликлиник Мурманска. Пользователи возмутились халатным отношением к тайне персональных данных и медицинских диагнозов.

Как сообщали "Интерфаксу" в прокуратуре Мурманской области, по данному факту была назначена проверка в области соблюдения законодательства о врачебной тайне и защите персональных данных.

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