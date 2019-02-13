Новое здание перинатального центра в Туле построят к 2022 году

13.02.19 11:19

Фото с сайта администрации Тульской области

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Новый пятиэтажный корпус перинатального центра в Туле планируется сдать в эксплуатацию в 2021 году, сообщила пресс-служба областного правительства.

"14 января этого года получено заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» о достоверности сметной стоимости строительства нового пятиэтажного корпуса перинатального центра. На данный момент размещен план закупок. Начать строительство планируется в этом году, а завершить – в 2021 году", - приводит пресс-служба слова министра строительства и ЖКХ региона Элеонору Шевченко.

Предварительная стоимость работ составит 4,3 млрд рублей. Средства будут направлены из федерального бюджета.

Как отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, необходимость возведения нового корпуса объясняется востребованностью учреждения.

«Строительство нового корпуса перинатального центра – крайне важно для региона. В новом здании предусмотрено современное оборудование по выхаживанию детей с экстремально низкой массой тела. Станет возможным совместное пребывание матери и ребенка. Дело не быстрое, но в то же время затягивать нам нельзя. Все работы должны быть проведены качественно и в срок», - подчеркнул А.Дюмин.

Новое медицинское учреждение рассчитано на 140 мест – без учета коек родовых палат и мест в отделении для новорожденных. Общая площадь здания будет составлять 25 тыс. кв.метров. В новом медицинском учреждении создадут специализированные реанимационные отделения для выхаживания и лечения больных и недоношенных детей. Здесь же будут оказывать экстренную помощь новорожденным высокой группы риска.

Кроме строительства самого корпуса перинатального центра, проектом предусмотрена установка блочно-модульной котельной, строительство КПП и здания пищеблока общей площадью. Из лечебного корпуса в пищеблок будет вести крытый переход.

В настоящее время действующий перинатальный центр – крупнейшее медицинское учреждение этого профиля в регионе. Каждый год здесь появляется на свет более 4 тысяч малышей, проходят лечение более 9 тысяч женщин. Центр был полностью оснащен по федеральной программе в 2014 году. Вместе с тем ежегодно обновляется база оборудования учреждения: в прошлом году был приобретен УЗИ аппарат высокого экспертного класса, в этом – планируется частичная замена аппаратов для мониторинга состояния плода.