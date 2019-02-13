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13.02.19 11:19
Минтруда обещает решить проблему дефицита ясельных групп к 2021 году
"Было принято решение, что после того как мы по России фактически обеспечили всех, кто нуждается в детских дошкольных учреждениях с трех до семи лет, теперь эта программа работает с полутора до трех", - сказал М.Топилин на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
"За три года - 2019, 2020, 2021 год, проблема устройства детишек в детские садики, в ясельки с полутора до трех лет будет решена", - добавил он.
По словам министра, все необходимые для этого средства предусмотрены в бюджете.
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