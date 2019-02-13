Гордеев предложил ужесточить ответственность за фальсификацию органической продукции

13.02.19 11:30

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий в правительстве сферу сельского хозяйства, предложил ужесточить ответственность за фальсификацию органической продукции.

А.Гордеев в ходе рабочей поездки в Германию встретился с руководством Национального органического союза России и представителями бизнеса, которые принимают участие в ежегодной выставке органических продуктов "БиоФах", сообщила пресс-служба вице-премьера. Участники встречи обсудили вопросы развития органического сельского хозяйства России, создание нормативно-правовой базы для эффективного действия принятого в 2018 году закона об органическом производстве, а также единой системы сертификации, маркировки и прослеживаемости органической продукции для повышения качества ее производства и доверия населения к органике.

В России заложена серьезная основа развития органического сельского хозяйства, но многое еще предстоит сделать, особенно в части повышения качества этой категории продукции и усилении ответственности недобросовестного бизнеса за производство фальсификата и введение покупателей в заблуждение о составе продуктов, считает А.Гордеев.

"На этикетке написано одно, а внутри совсем другое - если нерадивый бизнесмен обманывает таким образом покупателя, то ему за это грозит только выплата незначительного штрафа. В этом случае довольно трудно завоевывать место на рынке добросовестным производителям, для которых производство органики пока не выгодный бизнес, а миссия по продвижению здорового питания", - заявил он.

"Правительству, в свою очередь, необходимо помочь создать в обществе новую культуру питания - по примеру того, как мы в свое время избавились от куриных "ножек Буша", заменив их на полках магазинов качественной отечественной птицей. Здесь государственным приоритетном, в первую очередь, является здоровье и долголетие нации. Пусть органическая продукция будет стоить на 20% дороже, но на 20% увеличится и продолжительность жизни. Поэтому спрос и предложение на органику нужно развивать", - сказал А.Гордеев.

"Пока у нас слабо представлен средний класс - основной потребитель органики, и достаточно много малоимущего населения, порядка 20 млн человек, которые не могут себе позволить покупать органические продукты из-за их высокой стоимости. К тому же, по причине отсутствия долгого времени соответствующего законодательства, понимания терминологии и ответственности за качество продукции <...> в обществе нет доверия к органическим продуктам питания", - отметил он.

Он также отметил необходимость создания полноценной инфраструктуры для производства, переработки, логистики, сертификации и прослеживаемости продукции. На сегодняшний день, по мнению бизнеса, в России полностью отсутствует отрасль переработки органики. А процесс лицензирования тех же дикоросов занимает долгие месяцы. Решение этого вопроса вице-премьер взял под контроль.

По оценке президента группы компаний "ЭкоНива" Штефана Дюрра, при правильно выстроенной логистической модели стоимость органического молока будет не в два раза выше обычного, как сейчас, а всего на 15-20 рублей дороже, что "вполне посильно для большинства населения". Он также отметил огромные возможности России по развитию внутреннего рынка и экспорта органической продукции и сырья.

Например, Германия в настоящее время занимает первое место в Европе и второе в мире по производству органической продукции (на продовольственном рынке страны органика занимает более 5%). При этом в Германии существует заметный дефицит определенных видов органических продуктов, которые страна готова импортировать, - это соя, горох, кукуруза, яблоки, картофель, питьевое молоко, пшеница и зерно в целом. Пока уровень российского экспорта в Германию составляет от 5 до 8 млн евро (или 0,1% от общего количества импортируемой в страну органики). С учетом того, что к 2025 году в Германии ожидается рост потребления органических продуктов до 17-20 млрд евро, Россия могла бы занять до 10% этого рынка и экспортировать органику на сумму около 2 млрд евро.

Закон "Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" был принят в 2018 году. Закон закрепляет основные понятия органики ("органическая продукция", "органическое сельское хозяйство", "производители органической продукции"), вводит знак органической продукции и определяет основные требования к ее производству. Среди этих требований - обособление производства "органики" от производства другой продукции, подбор пород или видов животных, применение специальных упаковочных материалов, оказывающих минимальное негативное воздействие на органическую продукцию и окружающую среду, добровольная сертификация в национальной системе аккредитации. До вступления закона в силу предусмотрен переходный период сроком в год для синхронизации законодательства, подготовки нормативно-правовой базы и механизмов ее применения на практике.

Участники встречи отметили разные подходы других стран к легализации органической продукции. Например, в Европе законом охраняются сразу три понятия - "эко", "био" и "органик", в США и Китае - только "био", в России - только "органик". По их мнению, законодательное толкование органической продукции необходимо расширить, чтобы принятый закон распространялся на всю эко- и биопродукцию, что, в свою очередь, закроет большинство "лазеек" для нечестных конкурентов и фальсификаторов. А.Гордеев поддержал европейскую модель законодательного регулирования.

Развитие органического сельского хозяйства, земледелия, животноводства и оборот продукции необходимо сопровождать на правительственном уровне, подчеркнул вице-премьер. Сейчас при правительстве создана межведомственная рабочая группа по повышению качества пищевой продукции. А.Гордеев предложил создать при рабочей группе отдельную подгруппу по органической продукции.