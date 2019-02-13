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Беглов попросил СКР взять на контроль ситуацию с зарплатами метростроителей

© РИА Новости. Евгений Биятов
13 февраля. Interfax-Russia.ru - Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов попросил руководителя Главного следственного управления СКР по городу Александра Клауса обратить внимание на ситуацию с невыплатой заработной платы метростроителям после состоявшегося накануне митинга у Смольного.

А.Беглов публично обратился к А.Клаусу в среду на коллегии Главного следственного управления СКР по Петербургу по итогам работы ведомства за 2018 год.

"Человек имеет привычку три раза в день покушать. Ну, два раза. По два-три месяца, как "Метрострой", не выплачивать зарплату - это, конечно, просто безответственное отношение тех руководителей, которые это допускают. Буквально вчера вышли к Смольному СУ-10, СУ-15 Метростроя по поводу того, что им задержали зарплату за декабрь. Мы, конечно, урегулировали этот вопрос, но ведь справедливо - ну, куда им идти, к своим руководителям? Нет толку, они уже ходили. Пришли к Смольному", - сказал А.Беглов на коллегии, комментируя произошедшую накануне ситуацию.

"Мы пока вас не привлекли к этому вопросу, разобрались внутри, сами. Но, я думаю, что в ближайшее время, если заработная плата не будет выплачиваться, Александр Владимирович, прошу вас взять этот вопрос на контроль", - сказал А.Беглов, обращаясь к руководителю ГСУ СКР по Петербургу.

Выступая на коллегии, руководитель ведомства А.Клаус отметил, что вопрос невыплат зарплаты в Петербурге находится на особом контроле ведомства.

"Следует отметить, что невыплаты заработной платы работникам предприятий и организаций в Петербурге не носят системный характер. Вместе с тем любые нарушения в действиях недобросовестных работодателей выявляются и при наличии оснований возбуждаются уголовные дела", - сказал А.Клаус.

За прошлый год управление возбудило 105 уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы. "Это существенно больше, чем в 2017 году", - добавил А.Клаус.

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