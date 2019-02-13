Проходка в шахте "Талдинская" в Кузбассе частично остановлена из-за обрушения

13.02.19 11:52

© РИА Новости. Александр Уткин

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Проходка в АО "Шахтоуправление "Талдинское-Кыргайское" (ШТК, один из двух добывающих активов ООО "Управляющая компания "Талдинская") в Прокопьевском районе Кемеровской области, где во вторник вечером произошло обрушение породы и погиб шахтер, частично остановлена, сообщили "Интерфаксу" в департаменте угольной промышленности администрации Кемеровской области.

По словам представителя департамента, всего на предприятии 5 проходческих забоев, в настоящее время 2 из них остановлены, 3 продолжают работу. Он уточнил, что обрушение произошло в проходческом забое.

"Угледобыча продолжается", - подчеркнул представитель департамента. Как сообщалось, ранее в департаменте "Интерфаксу" заявляли, что работа шахты остановлена.

"Создана комиссия по расследованию причин несчастного случая на производстве, которая сейчас работает на месте. Предварительная причина - внезапное обрушение", - сообщил представитель департамента.

Ранее Минэнерго РФ разместило на своем официальном сайте информацию о том, что ШТК продолжает работать в штатном режиме, однако затем эти данные исчезли с сайта.

По данным ведомства, обрушение произошло в монтажной камере конвейерного штрека.

Ведомство подтвердило, что эвакуация персонала не проводилась, а также тот факт, что на аварийном участке находились два шахтера, один из которых погиб, другой получил травмы. Погибшего и пострадавшего извлекли из-под завала.

Получить комментарий ШТК "Интерфаксу" не удалось.

Ранее сообщалось, что прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту инцидента в ШТК. Следственные органы СКР также начали доследственную проверку по факту обрушения угля на шахте.