"Новое" видео о пребывании Цеповяза в колонии снято в 2015 году - ФСИН

13.02.19 11:58

© РИА Новости. Татьяна Кузнецова

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Новый видеоролик в интернете о вольготной жизни в колонии члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза относится к периоду ранее снятых сюжетов, материалы по которым переданы следователям, сообщили в пресс-бюро управления ФСИН по Амурской области.

"Сообщаем, что опубликованная в СМИ видеозапись относится к тому же периоду, что и ранее опубликованные фотографии и видео. Материалы проведенных проверок переданы в следственные органы", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в среду в "Интерфакс".

"Дополнительно сообщаем, что осужденный В.Цеповяз в настоящее время находится в учреждении уголовно-исполнительной системы за пределами Амурской области", - добавили в ФСИН.

Накануне ряд СМИ обнародовал видеоролик, на кадрах которого (снятых якобы самим В.Цеповязом в амурской колонии №3) показана огороженная забором территория с пчелиной пасекой, огородом, беседкой, бытовыми жилыми строениями и летним душем.

Из видео следует, что В.Цеповяз проживает на этом участке в "санаторных условиях".

В начале ноября прошлого года общественный резонанс вызвала публикация фотографий, на которых В.Цеповяз в колонии жарит шашлыки, ест крабов и икру. Во ФСИН тогда заявили, что фотографии были сделаны в 2015 году.

Позднее также в интернете появилась видеозапись из комнаты отдыха колонии. На ней В.Цеповяз в компании нескольких осужденных запечатлен в комнате с угловым белым диваном, телевизором и кофейным столиком. В руках у некоторых, в том числе В.Цеповяза, имелись смартфоны.

По фактам нарушений правил внутреннего распорядка колонии в отношении ее сотрудников возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), которое расследует центральный аппарат СКР.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщал, что В.Цеповяз получал различные деликатесы на сумму до 60 тыс. руб. в месяц.

Между тем сам осужденный настаивает на том, что не пользуется в колонии никакими привилегиями, а фотографии, на которых он обедает деликатесами, являются подделкой.

Краснодарский краевой суд в ноябре 2013 года признал В.Цеповяза виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды, ему назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. С 1998 по 2010 год - за время, которое банда действовала в станице Кущевской, ее участниками были убиты 19 человек.

4 февраля этого года информированный источник сообщил "Интерфаксу", что В.Цеповяз переведен в СИЗО Хабаровска. Собеседник агентства не уточнил причин этого перемещения.