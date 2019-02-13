Депутат гордумы Саратова задержан по подозрению в многомиллионных хищениях

13.02.19 12:00

© РИА Новости. Антон Денисов

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники УФСБ по Пензенской области задержали депутата Саратовской городской думы Алексея Полянского, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления в среду.

"А.Полянский задержан по подозрению в хищении 255 млн рублей при возведении объектов "Ростеха" в Пензенской области", - сказал собеседник агентства.

В УФСБ уточнили, что "озвученная сумма - скорее всего, только вершина айсберга".

В свою очередь пресс-служба СУ СКР Пензенской области сообщает, что в октябре 2017 года между одним из государственных предприятий, расположенных в Пензе, и ООО "Саргорстрой" в лице директора А.Полянского был заключен контракт на реконструкцию корпуса предприятия на сумму более 255 млн рублей.

"В период с октября по декабрь 2017 года часть предусмотренных контрактом материалов и оборудования не была поставлена, но более 19 млн рублей за их поставку и выполнение работ поступили на счет "Саргорстрой", - говорится в пресс-релизе.

По данным СК, впоследствии А.Полянский похитил эти деньги, причинив государственному предприятию имущественный ущерб в особо крупном размере.

12 февраля он был задержан в Саратове и доставлен в Пензу, решается вопрос о его аресте.

"Уголовное дело возбуждено по факту хищения денежных средств, предусмотренных контрактом на выполнение реконструкции корпуса государственного предприятия на территории Пензы, входящего в структуру Государственной корпорации "Ростех" (ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении СУ СКР.

А.Полянский возглавляет комиссию по градостроительству, ЖКХ, архитектуре и земельным ресурсам городской думы Саратова.