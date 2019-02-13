Улица имени Елизаветы Глинки появится в Уфе

13.02.19 12:22

© РИА Новости. Максим Блинов

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Депутаты городского совета Уфы приняли решение о том, что одна из новых улиц в Калининском районе города будет носить имя Елизаветы Глинки, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" сотрудник пресс-службы парламента в среду.

"Улица Елизаветы Глинки появится в Калининском районе столицы региона. Проект решения об этом был внесен в совет главархитектурой города", - сказал собеседник агентства.

Елизавета Глинка, широко известная как Доктор Лиза, - российский общественный деятель и правозащитник. Филантроп. По образованию врач-реаниматолог. 25 декабря 2016 года сопровождала гуманитарный груз в Сирию и погибла в авиакатастрофе под Сочи.