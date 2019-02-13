Ограничения по срокам предоставления льготной ипотеки семьям с детьми планируется отменить

13.02.19 12:39

© РИА Новости. Нина Зотина

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ готовит поправки, отменяющие ограничения на сроки предоставления льготной ипотеки при рождении второго и третьего ребенка, сообщил глава Минтруда РФ Максим Топилин.

"Сейчас правительство готовит поправки в это постановление, по 6 процентам. Новелла будет заключаться в том, что если сейчас эта 6-процентная льготная ипотека при рождении второго и третьего ребенка представляется максимум на восемь лет, то это ограничение будет снято", - сказал М.Топилин на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Он напомнил, что решение о субсидировании ипотеки до 6% для семей при рождении второго или третьего ребенка было принято в 2018 году.

"Сейчас, к сожалению, ипотечные кредиты в целом немножечко подросли, но эта программа - до 6%, мне кажется, в Российской Федерации, в регионах, ещё не совсем обрела реальные темпы", - добавил министр.

По его словам, такая мера должна стать реальным стимулом, так как 90% материнского капитала семьи тратят на погашение ипотечного кредита или приобретение жилья.