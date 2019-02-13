Создание бальнеологического кластера под Новосибирском оценивается в 1,35 млрд руб

13.02.19 12:46

© РИА Новости. Нина Зотина

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Создание в Новосибирской области "Сибирского бальнеологического кластера", по предварительным данным, обойдется в 1,35 млрд рублей, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" министр экономического развития региона Ольга Молчанова.

Ожидается, что основные инвестиции - 866 млн рублей - вложат частные инвесторы, финансирование из федерального бюджета составит 290 млн рублей, из областного - 192 млн рублей.

"Правительством Новосибирской области ведется работа по разработке и формированию на территории Новосибирской области "Сибирского бальнеологического кластера" на базе санаториев "Краснозерский", "Доволенский" и "Озеро Карачи", реализация которого будет осуществлена (. . .) начиная с 2021 года", - сообщила О.Молчанова.

Власти рассчитывают реализовать проект в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)".

Новосибирская область участвовала в аналогичной программе на 2011-2018 годы. В регионе был сформирован "Озерный кластер" на базе санатория "Озеро Карачи".

"Сибирский бальнеологический кластер" станет продолжением этого проекта.