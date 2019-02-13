Первую клинику лечения анорексии и булимии открыли в Москве

13.02.19 12:51

© РИА Новости. Николай Хижняк

13 февраля. Interfax-Russia.ru - На базе психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева открылась первая в Москве клиника для лечения расстройств пищевого поведения, где горожанам помощь оказывается бесплатно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения столицы в среду.

"Центр создан для лечения взрослых пациентов, страдающих расстройствами пищевого поведения разной степени выраженности, таких как нервная анорексия и булимия", - сказал собеседник агентства.

Клиника включает в себя стационарное отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии, дневной стационар, амбулаторный кабинет и патопсихологическую лабораторию.

По словам собеседник агентства, в течение всего периода лечения, начиная с госпитализации в стационар и заканчивая амбулаторным этапом, ведется активная работа с семьей пациента, что обеспечивает наилучшие результаты терапии и высокий уровень адаптации пациентов.

"Для лечения расстройства пищевого поведения необходима комплексная терапия, которая сочетает как лекарственную, так и психосоциальную поддержку. С пациентами работают не только врачи-психиатры и медицинские психологи, но также и эндокринолог, диетолог, гастроэнтеролог и невролог, что обеспечивает комплексный подход в лечении расстройств приема пищи. Также мы активно привлекаем семью пациента на всех лечебных и реабилитационных этапах", - рассказал главврач психиатрической больницы №1 имени Алексеева.